Ювентус намерен обжаловать решение о снятии 15 очков
Ювентус объявил о намерении обжаловать решение лишить его 15 очков в чемпионате Италии.
"Клуб и его юридическая команда внимательно прочитали и тщательно проанализируют мотивировочную часть решения Федерального апелляционного суда.
В связи с этим документом, предсказуемым по содержанию в свете тяжелого решения, но ущербным из-за очевидной нелогичности, мотивировочных недостатков и необоснованности с точки зрения права, организация подготовит апелляцию в установленные сроки.
Читайте также: Действующих и бывших игроков Ювентуса могут дисквалифицировать из-за махинаций клуба с зарплатами
Правомерность доводов Ювентуса будет отстаиваться твердо, но с уважением к учреждением, вынесшим решение", – говорится в заявлении на сайте клуба.
Напомним, туринский клуб обвинялся в завышении трансферной стоимости игроков, а также сокрытии настоящего размера зарплат футболистов.