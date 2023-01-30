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Ювентус намерен обжаловать решение о снятии 15 очков

Туринский клуб не согласен с жесткой мерой наказания.
Сегодня, 22:14
ФК Ювентус / Getty Images
ФК Ювентус / Getty Images

Ювентус объявил о намерении обжаловать решение лишить его 15 очков в чемпионате Италии.

"Клуб и его юридическая команда внимательно прочитали и тщательно проанализируют мотивировочную часть решения Федерального апелляционного суда.

В связи с этим документом, предсказуемым по содержанию в свете тяжелого решения, но ущербным из-за очевидной нелогичности, мотивировочных недостатков и необоснованности с точки зрения права, организация подготовит апелляцию в установленные сроки.

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Правомерность доводов Ювентуса будет отстаиваться твердо, но с уважением к учреждением, вынесшим решение", – говорится в заявлении на сайте клуба.

Напомним, туринский клуб обвинялся в завышении трансферной стоимости игроков, а также сокрытии настоящего размера зарплат футболистов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Серия А

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