Действующих и бывших игроков Ювентуса могут дисквалифицировать из-за махинаций клуба с зарплатами

Некоторые футболисты рискуют быть наказанными за попытку помочь "старой синьоре" обойти правила.

Многим нынешним и бывшим игрокам Ювентуса грозит дисквалификация со стороны Федерации футбола Италии (FIGC) из-за их косвенного участия в деле о маневрировании заработной платы.

Как сообщает Get Football News Italy со ссылкой на La Repubblica, FIGC уже открыла дело для расследования возможных нарушений Кодекса спортивной справедливости, касающихся знаменитой саги туринцев о "манёврах с зарплатой".

Некоторые игроки в 2020 и 2021 годах подписали частные соглашения, в которых согласились на отсрочку выплаты зарплаты на несколько месяцев. Сразу 16 игроков подписали эти документы.

Читай также: УЕФА может отстранить Ювентус от еврокубков

Кодекс спортивной справедливости также отмечает, что он наказывает "участников, которые заключают соглашения с клубом или получают компенсацию, призы или возмещение в нарушение федеральных правил".

Игроки, которым не грозит дисквалификация — это Криштиану Роналду (Ан-Наср), Родриго Бентанкур и Деян Кулусевски (оба - Тоттенхэм), Мерих Демираль (Аталанта), Федерико Кьеза, Данило и Алекс Сандро (все - Ювентус).

Но в число тех, кто может получить дисквалификацию на один месяц, попали Пауло Дибала (Рома), Федерико Бернардески (Торонто), Артур (Ювентус/Ливерпуль) Адриен Рабьо, Войцех Щесны, Леонардо Бонуччи, Хуан Куадрадо и Уэстон Маккенни (все - Ювентус).