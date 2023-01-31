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Атлетико арендует защитника Тоттенхэма

Доэрти находится в шаге от перехода в испанский клуб.
Сегодня, 18:21
Мэтт Доэрти / Getty Images
Мэтт Доэрти / Getty Images

Правый защитник Тоттенхэма Мэтт Доэрти близок к переходу в Атлетико. Об этом сообщает журналист Sky Sports Майкл Бридж.

Фулбек "шпор" будет выступать за испанский клуб на правах аренды до конца сезона. Соглашение не предусматривает опцию выкупа.

Действующий контракт 31-летнего ирландца с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне на счету Доэрти 1 гол в 12 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что атакующий полузащитник Атлетико попросил отпустить его в Барселону.

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