Атлетико арендует защитника Тоттенхэма

Доэрти находится в шаге от перехода в испанский клуб.

Правый защитник Тоттенхэма Мэтт Доэрти близок к переходу в Атлетико. Об этом сообщает журналист Sky Sports Майкл Бридж.

Фулбек "шпор" будет выступать за испанский клуб на правах аренды до конца сезона. Соглашение не предусматривает опцию выкупа.

Действующий контракт 31-летнего ирландца с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне на счету Доэрти 1 гол в 12 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что атакующий полузащитник Атлетико попросил отпустить его в Барселону.