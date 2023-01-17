Атакующий полузащитник Атлетико попросил отпустить его в Барселону

Вингер Атлетико Янник Феррейра Карраско хочет продолжить карьеру в Барселоне. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Каталонский клуб уже связывался с игроком во время чемпионата мира в Катаре. Сам Карраско ведет переговоры с руководством Атлетико о переходе в Барселону в рамках обмена на форварда Мемфиса Депая.

Отметим, данным трансфером занимается агент форварда "сине-гранатовых" Роберта Левандовски Пини Захави.

Действующий контракт 29-летнего бельгийца с Атлетико рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне на счету Карраско 1 гол в 15 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Атлетико отказался менять своего игрока на Депая.