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Манчестер Юнайтед отказался от возможности подписать Сауля, Ауара, Иско и Карраско

Манкунианцы решили сосредоточиться на трансфере Марселя Забитцера.
Сегодня, 20:53
Сауль / Getty Images
Сауль / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг во время пресс-конференции перед ответным матчем полуфинала кубка лиги против Ноттингем Фореста объявил, что Кристиан Эриксен из-за травмы пропустит около трех месяцев.

В связи с этим "красные дьяволы" в экстренном порядке начали искать варианты временной замены датского полузащитника.

По информации Sky Sports, англичанам предложили подписать четырех игроков: Сауль, Янник Карраско (оба - Атлетико), Уссем Ауар (Лион) и Иско (без клуба).

Однако МЮ отказался от всех этих вариантов. Манкунианцы сосредоточили все свое внимание на аренде Марселя Забитцера из Баварии.

Напомним, что на ISPORT можно следить за событиями дедлайна зимнего трансферного окна.

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