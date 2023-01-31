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Манчестер Юнайтед потерял на длительный срок Эриксена

Манкунианцы озвучили, сколько потребуется на восстановление датскому полузащитнику.
Сегодня, 15:40
Кристиан Эриксен / Getty Images
Кристиан Эриксен / Getty Images

Тренерский штаб Манчестер Юнайтед на протяжении нескольких месяцев не сможет рассчитывать на полузащитника Кристиана Эриксена.

Датский хавбек получил травму в матче Кубка Англии с Редингом (3:1) и был заменен во втором тайме. Позже игроку диагностировали повреждение голеностопа.

Как сообщает официальный сайт манкунианцев, 30-летний футболист сможет помочь команде уже только в заключительной части сезона. На восстановление датчанину потребуется около трех месяцев - ожидается, что он вернется в строй в конце апреля или начале мая.

Напомним, что Эриксен присоединился к Манчестер Юнайтед минувшим летом. В нынешнем сезоне полузащитник провел в составе команды 31 матч во всех турнирах, записав на свой счет два гола и девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что МЮ может совершить экстренное приобретение до закрытия трансферного окна из-за травмы Эриксена.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Кристиан Эриксен

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