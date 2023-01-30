МЮ может совершить экстренный трансфер до закрытия трансферного окна
"Красные дьяволы" готовы выйти на рынок для поиска замены Кристиану Эриксену, если его травма окажется тяжелой.
Накануне Кристиан Эриксен получил достаточно неприятную травму в матче против Рединга в Кубке Англии
Сообщается, что это может побудить Манчестер Юнайтед к экстренной сделке до закрытия трансферного окна.
Тренерский штаб "красных дьяволов" оценит насколько тяжелое повреждение у датчанина и будет искать на рынке доступные варианты в худшем случае.
В текущем сезоне хавбек провел 31 матч во всех турнирах. На его счету 2 гола и 9 результативных передач.
Напомним, что Манчестер Юнайтед рассматирвает возможность выкупа нападающего сборной Нидерландов.