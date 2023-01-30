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МЮ может совершить экстренный трансфер до закрытия трансферного окна

"Красные дьяволы" готовы выйти на рынок для поиска замены Кристиану Эриксену, если его травма окажется тяжелой.
Сегодня, 11:08
Кристиан Эриксен
Кристиан Эриксен

Накануне Кристиан Эриксен получил достаточно неприятную травму в матче против Рединга в Кубке Англии

Сообщается, что это может побудить Манчестер Юнайтед к экстренной сделке до закрытия трансферного окна.

Тренерский штаб "красных дьяволов" оценит насколько тяжелое повреждение у датчанина и будет искать на рынке доступные варианты в худшем случае.

В текущем сезоне хавбек провел 31 матч во всех турнирах. На его счету 2 гола и 9 результативных передач.

Напомним, что Манчестер Юнайтед рассматирвает возможность выкупа нападающего сборной Нидерландов.

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