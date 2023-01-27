Манчестер Юнайтед может выкупить Вегхорста летом

В Манчестер Юнайтед рассматривают возможность выкупа Вута Вегхорста у Бернли в летнее трансферное окно, пишет Manchester Evening News.

Если форвард продолжит ярко проявлять себя по ходу сезона, "дьяволы" вполне допускают, что могут выкупить нидерландца.

Прямо сейчас в клубе впечатлены тем, как легко Вегхорст влился в коллектив и тем, какой профессионализм он проявляет на поле и на за его пределами.

Однако подчеркивается, что даже если Вегхорст станет полноценным игроком МЮ, поиски форварда все равно продолжаться. А Вуту достанется роль резервного нападющего.

В этом сезоне Вут Вегхорст провел 3 игры за МЮ, в которых забил 1 гол.