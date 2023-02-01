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Анчелотти: Я никогда не буду жертвовать одним турниром ради победы в другом

Итальянец высказался о приоритетах Реала на вторую часть сезона.
Сегодня, 15:54
Карло Анчелотти
Карло Анчелотти

Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти высказался о приоритетах на концовку текущего сезона.

По словам итальянского специалиста, его команда не будет жертвовать одним турниром ради победы в другом.

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"График просто бешеный. Они перешли черту. Мы любим играть много матчей, но проблема заключается в том, что игроки устали. Жертвовать одним турниром ради другого? Нет, никогда. Мы близки к победе в Кубке, будем играть в важнейшем соревновании, Лиге чемпионов, и до конца будем бороться в Ла Лиге".

Также Анчелотти рассказал почему не использует в ротации некоторых игроков. В частности, Эдена Азара и Мариано Диаса.

"Почему не играют Азар, Мариано, Одриосола и Вальехо? Все просто - играют другие. Я здесь для того, чтобы побеждать в матчах, а не чтобы давать футболистам минуты.

Мы никого не приобрели в январе, потому что распланировали наш состав летом. И этот план оказался хорошим. Нам никто не нужен", - цитирует слова Анчелотти Madrid Xtra.

На данный момент Реал занимает 2 место в чемпионате Испании, отставая от Барселоны на 5 пунктов.

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