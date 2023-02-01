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"Он перейдет, если суждено": Член совета директоров Реала про трансфер Мбаппе

Французский футболист может в будущем оказаться в испанском гранде.
Сегодня, 08:55
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прошлым летом мог перейти в мадридский Реал на правах свободного агента, однако решил продлить контракт с ПСЖ.

Член совета директоров мадридского клуба Каталина Миньярро поделилась мнением по поводу возможного подписания француза. По словам девушки, президент Реала Флорентино Перес может оформить сделку, если посчитает нужным.

"С Флорентино ничего нельзя исключать. Если Мбаппе суждено перейти, и он будет соответствовать критериям клуба, то это случится. Если нет, то его в Реале не будет. Тогда к нам перейдут другие игроки".

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"Я уверена, что Флорентино в любом случае сделает все, что пойдет на пользу клубу", - приводит слова Каталины Relevo.

В текущем сезоне Мбаппе провел 25 матчей за ПСЖ, в которых забил 25 голов и выполнил шесть голевых передач.

Ранее определилась судьба Лунина в мадридском Реале.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Килиан Мбаппе

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