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Мбаппе не сумел забить Монпелье с двух пенальти подряд

Кошмарное исполнение от француза.
Вчера, 22:42
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

В рамках 21 тура французской Лиги 1 Монпелье принимает у себя дома ПСЖ.

На 7-й минуте Кристофер Жюльен завалил в собственной штрафной Серхио Рамоса и получил желтую карточку, а парижане получили право на пенальти.

Мбаппе пробил в левый угол, но Бенжамен Лекомт сумел парировать удар форварда. Однако, посовещавшись, судья назначил повторный пенальти из-за того, что вратарь сошел с ленточки.

Лекомт отразил и второй удар Мбаппе, мяч отскочил в штангу, а затем вернулся к Килиану, который послал круглого на трибуны. А уже через 10 минут Килиан покинул поле из-за повреждения.

Интересно, что Мбаппе, не сумев отличиться в этом матче, оставил единоличным бомбардиром Лиги 1 Фоларина Балогуна, у которого 14 голов в 18 матчах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

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