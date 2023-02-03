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Бернарду Силва хочет покинуть Манчестер Сити

Приоритет португальца стала Испания.
Сегодня, 14:30
Бернарду Силва / Getty Images
Бернарду Силва / Getty Images

Атакующий хавбек Манчестер Сити Бернарду Силва хочет покинуть летом клуб, пишет The Athletic.

Если ситуация летом будет такой же, как в предыдущие трансферные окна, то Силва готов покинуть Туманный альбион.

В прошлом году португальцем интересовался ПСЖ, но сам игрок хотел бы перебраться в Испанию. Силва хочет жить в стране, чья культура близка к португальской.

Уже давно говорят о том, что Бернарду интересен Барселоне, похоже, это шанс каталонцев заполучить игрока.

При этом Сити понимает, что может лишиться Силвы, а потому уже подготовил список игроков, которые потенциально могут заменить португальца.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Бернарду Силва

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