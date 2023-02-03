Бернарду Силва хочет покинуть Манчестер Сити

Атакующий хавбек Манчестер Сити Бернарду Силва хочет покинуть летом клуб, пишет The Athletic.

Если ситуация летом будет такой же, как в предыдущие трансферные окна, то Силва готов покинуть Туманный альбион.

В прошлом году португальцем интересовался ПСЖ, но сам игрок хотел бы перебраться в Испанию. Силва хочет жить в стране, чья культура близка к португальской.

Уже давно говорят о том, что Бернарду интересен Барселоне, похоже, это шанс каталонцев заполучить игрока.

При этом Сити понимает, что может лишиться Силвы, а потому уже подготовил список игроков, которые потенциально могут заменить португальца.