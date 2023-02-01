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Манчестер Сити планирует летом серьезно освежить состав

Пеп задумал масштабную кампанию.
Сегодня, 17:18
Хвича Кварацхелия / Getty Images
Хвича Кварацхелия / Getty Images

Манчестер Сити не был активен в это трансферное окно, "горожане" лишь распрощались с Жоау Кансело, но зато уже летом Гвардиола наметил для клуба ряд целей, пишет Daily Mail.

Во-первых, манчестерский клуб попробует еще раз подписать Бена Чилуэлла, за которого не захотели платить 40 млн в 2020 году. После того, как Челси подписал и Кукурелью, Сити более решительно настроился по поводу трансфера Чилуэлла.

Уже известно, что Илкай Гюндоган летом покинет клуб. Также все еще неясна ситуация с Бернарду Сильвой, которого не против заполучить Барселона и ПСЖ. Им на смену Гвардиола бы хотел подписать Джеймса Мэддисона и Джуда Беллингема.

И если подписание хавбека Боруссии под вопросом, то Мэддисона "лисам" почти точно придется отпустить, чтобы не повторилась ситуация, как с Юри Тилемансом.

Также Сити намерен освежить и линию атаки. Внимательней всего "горожане" присматриваются к Рафаэлю Леау и Хвиче Кварацхелии. Однако за обоих вингеров клубу предстоит преодолеть серьезную конкуренцию.

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