Канселу - игрок мюнхенской Баварии

Бавария официально объявила о подписании флангового защитника Манчестер Сити Жоао Канселу.

Игрок национальной сборной Португалии проведет в Мюнхене минимум оставшийся нынешний сезон, ведь перебрался в Баварию на правах аренды.

Футболист будет выступать за новую команду под 22-м номером.

Канселу покинул Ман Сити из-за напряженные отношения с главным тренером команды Пепом Гвардиолой.

Бавария сможет выкупить контракт игрока. В СМИ сообщали, что возможная сумма выкупа 28-летнего футболиста будет равна около 70 миллионам евро.