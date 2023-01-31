Канселу - игрок мюнхенской Баварии
Португальский защитник перебрался в немецкий клуб.
Бавария официально объявила о подписании флангового защитника Манчестер Сити Жоао Канселу.
Игрок национальной сборной Португалии проведет в Мюнхене минимум оставшийся нынешний сезон, ведь перебрался в Баварию на правах аренды.
Футболист будет выступать за новую команду под 22-м номером.
📸 Unsere neue Nummer 2️⃣2️⃣! 😍#MiaSanMia #FCBayern #ServusJoão pic.twitter.com/chWlQMwrZL— FC Bayern München (@FCBayern) January 31, 2023
Канселу покинул Ман Сити из-за напряженные отношения с главным тренером команды Пепом Гвардиолой.
Бавария сможет выкупить контракт игрока. В СМИ сообщали, что возможная сумма выкупа 28-летнего футболиста будет равна около 70 миллионам евро.