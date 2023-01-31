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Канселу - игрок мюнхенской Баварии

Португальский защитник перебрался в немецкий клуб.
Сегодня, 13:28
Канселу / ФК Бавария
Канселу / ФК Бавария

Бавария официально объявила о подписании флангового защитника Манчестер Сити Жоао Канселу.

Игрок национальной сборной Португалии проведет в Мюнхене минимум оставшийся нынешний сезон, ведь перебрался в Баварию на правах аренды.

Футболист будет выступать за новую команду под 22-м номером.

Канселу покинул Ман Сити из-за напряженные отношения с главным тренером команды Пепом Гвардиолой.

Бавария сможет выкупить контракт игрока. В СМИ сообщали, что возможная сумма выкупа 28-летнего футболиста будет равна около 70 миллионам евро.


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