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Ливерпуль намерен предложить Фирмино краткосрочный контракт

Форвард высоко ценится тренером.
Сегодня, 12:01
Роберто Фирмино / Getty Images
Роберто Фирмино / Getty Images

Юрген Клопп не собирается расставаться с Роберто Фирмино, потому клуб намерен продлит с бразильцем контракт, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что текущий контракт 31-летнего форварда истекает этим летом, и Ливерпуль не желает отпускать его свободным агентом.

Планируется предложить бразильцу новый контракт, который будет расчитан до 2025 года с опцией продления еще на год.

В данный момент между Фирмино и Ливерпулем продолжаются переговоры, но в подписании бразилца также заинтересован миланский Интер.

В текущем сезоне Роберто Фирмино провел 21 игру за клуб, в которых забил 9 голов и отдал 4 передачи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Роберто Фирмино

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