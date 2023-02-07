Ливерпуль намерен предложить Фирмино краткосрочный контракт

Юрген Клопп не собирается расставаться с Роберто Фирмино, потому клуб намерен продлит с бразильцем контракт, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что текущий контракт 31-летнего форварда истекает этим летом, и Ливерпуль не желает отпускать его свободным агентом.

Планируется предложить бразильцу новый контракт, который будет расчитан до 2025 года с опцией продления еще на год.

В данный момент между Фирмино и Ливерпулем продолжаются переговоры, но в подписании бразилца также заинтересован миланский Интер.

В текущем сезоне Роберто Фирмино провел 21 игру за клуб, в которых забил 9 голов и отдал 4 передачи.