Коло-Муани может покинуть Айнтрахт за 100 млн евро

На игрока претендуют три топ-клуба.

Айнтрахт определился с ценником на свою главную звезду, Рандаль Коло-Муани может покинуть клуб за 100 млн евро, сообщает L'Équipe.

24-летний француз заинтересовал Манчестер Юнайтед, Ливерпуль и Баварию. Однако франкфурсткий клуб решил поднять цену до 100 млн евро.

В Айнтрахте понимают, что игрока придется продать, если клуб не попадет в Лигу Чемпионов, но при этом немцы намерены получить достойную компенсацию.

Увеличенный ценник полностью оправдан удачными действиями игрока в этом сезоне. У Коло-Муани 27 матчей в этом сезоне, 12 забитых голов и 11 ассистов.

Напомним, что французский форвард присоединился к Айнтрахту прошлым летом в качестве свободного агента.