Коло-Муани может покинуть Айнтрахт за 100 млн евро
На игрока претендуют три топ-клуба.
Айнтрахт определился с ценником на свою главную звезду, Рандаль Коло-Муани может покинуть клуб за 100 млн евро, сообщает L'Équipe.
24-летний француз заинтересовал Манчестер Юнайтед, Ливерпуль и Баварию. Однако франкфурсткий клуб решил поднять цену до 100 млн евро.
В Айнтрахте понимают, что игрока придется продать, если клуб не попадет в Лигу Чемпионов, но при этом немцы намерены получить достойную компенсацию.
Увеличенный ценник полностью оправдан удачными действиями игрока в этом сезоне. У Коло-Муани 27 матчей в этом сезоне, 12 забитых голов и 11 ассистов.
Напомним, что французский форвард присоединился к Айнтрахту прошлым летом в качестве свободного агента.