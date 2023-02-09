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Тен Хаг: Мы увидели прежнего Санчо, он вернулся

Вчера Джейдон блистал, как когда-то.
Сегодня, 09:50
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

8 февраля в рамках перенесенного 8-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед принимал Лидс Юнайтед. Несмотря на потерю очков, многим болельщикам "красных" вчера запомнился именно Джейдон Санчо.

Англичанин некоторое время отсутствовал, справляюсь со своими психологическими проблемами, да и в целом после перехода из Боруссии вингер редко впечатлял. За 54 матча в МЮ Санчо забил лишь 9 голов и сделал 4 результативные передачи.

В матче против Лидса Джейдон вышел на поле на 59-й минуте, когда его команде проигрывала 0:2. И уже через три минуты Маркус Рэшфорд сократил отставание, а на 70-й минуте матча Санчо спас для Манчестера ничью.

Яркую игру и результативные действия отдельно отметил и главный тренер манкунианцев Эрик Тен Хаг.

"Я хотел, чтобы мы играли динамичнее. В этот момент мы не были в игре. К счастью, замена сработала, ведь мы забили два гола. Я доволен.

Мы увидели прежнего Санчо, он вернулся. Мы знаем, что он изумительный игрок. Думаю, если он сохранит стабильность, то сможет сильно нам помочь. Но для этого ему нужно упорно работать.

Это будет мотивировать его добиться большего. Мне очень понравилась игра в последние полчаса, особенно в его исполнении. Это сделает его сильнее", – сказал главный тренер Манчестер Юнайтед.

Со статистикой противостояния Манчестер Юнайтед - Лидс вы можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед джейдон санчо

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