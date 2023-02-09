iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Беллингем даже не рассматривает возможный переход в Челси

Хавбека отпугнула трансферная политика лондонцев.
Сегодня, 10:59
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Джуд Беллингем отказался даже рассматривать свой возможный переход в Челси, сообщает Sport1.de.

Английский полузащитник Боруссии, который стал главной летней трансферной целью для европейских грандов, совершенно не заинтересован в переходе в Челси.

Дортмундский клуб планирует запросить за хавбека 150 млн евро, ориентируюсь на цены Дембеле и Энцо Фернандеса, а лондонцы один из немногих клубов, способных удовлетворить такой финансовый аппетит.

Однако безумная трансферная политика Челси и непонятные перспективы отпугнули Джуда даже рассматривать этот вариант. Также англичанину не интересен ПСЖ.

Ранее, напомним, 19-летний футболист сообщал о своем интересе лишь к мадридскому Реалу.

В этом сезоне Беллингем провел 26 матчей за Боруссию, в которых забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси джуд беллингем

Статьи по теме

Стерлинг принял участие в фотосессии известного бренда одежды Стерлинг принял участие в фотосессии известного бренда одежды
Поттер - о больших тратах Челси: Завидовать плохо Поттер - о больших тратах Челси: Завидовать плохо
Челси нанял специалиста по развитию лидерских качеств Челси нанял специалиста по развитию лидерских качеств
Реал определился с потенциальным усилием в центр поля Реал определился с потенциальным усилием в центр поля
Помочь журналистам

Видео

Марсель - ПСЖ 2:1 Роскошный победный гол Малиновского и обзор матча Кубка Франции
Марсель - ПСЖ 2:1 Роскошный победный гол Малиновского и обзор матча Кубка Франции

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек - лидер, Цуренко вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: старт чемпионата мира в Германии
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

Европа12:42
Месси и Неймар - худшие игроки матча Марсель - ПСЖ
Формула 111:58
Хэмилтон провел свой худший сезон с 2013 года
Европа10:59
Беллингем даже не рассматривает возможный переход в Челси
Биатлон10:44
ФБУ прокомментировала возможное возвращение убежавшей в РФ украинской биатлонистки
Европа10:29
"Мы были очень мотивированы": Малиновский отреагировал на победу над ПСЖ
Европа09:50
Тен Хаг: Мы увидели прежнего Санчо, он вернулся
Европа09:40
Марсель - ПСЖ 2:1 Роскошный победный гол Малиновского и обзор матча Кубка Франции
Бокс08:55
Сборная США не выступит на ЧМ-2023 по боксу из-за несоблюдения нейтрального статуса для россиян
НБА08:30
Дедлайн обменов НБА: Ирвинг уехал в Даллас, Лейкерс избавились от Уэстбрука
НБА08:18
Кевина Дюранта обменяли в Финикс
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK