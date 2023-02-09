Беллингем даже не рассматривает возможный переход в Челси

Джуд Беллингем отказался даже рассматривать свой возможный переход в Челси, сообщает Sport1.de.

Английский полузащитник Боруссии, который стал главной летней трансферной целью для европейских грандов, совершенно не заинтересован в переходе в Челси.

Дортмундский клуб планирует запросить за хавбека 150 млн евро, ориентируюсь на цены Дембеле и Энцо Фернандеса, а лондонцы один из немногих клубов, способных удовлетворить такой финансовый аппетит.

Однако безумная трансферная политика Челси и непонятные перспективы отпугнули Джуда даже рассматривать этот вариант. Также англичанину не интересен ПСЖ.

Ранее, напомним, 19-летний футболист сообщал о своем интересе лишь к мадридскому Реалу.

В этом сезоне Беллингем провел 26 матчей за Боруссию, в которых забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.