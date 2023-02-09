Легенду Манчестер Юнайтед признали виновным в публикации гомофобных оскорблений

Патрис Эвра получил штраф за то, что сказал в адрес футболистов ПСЖ почти четыре года назад.

Легендарный защитник Манчестер Юнайтед Патрис Эвра был осужден за публикацию в сети гомофобных оскорблений, сообщает Daily Star.

Эвра, который в четверг, 9 февраля, не прибыл в суд в Париже, был оштрафован на 1 000 евро и обязали выплатить компенсацию в размере 2 000 евро двум группам, выступающим против ненависти.

Группы "Stop Homophobia" и "Mousse" пожаловались на экс-футболиста в марте 2019 года, когда он опубликовал видео в котором использовал гомофобные высказывания. Это произошло после того, как Манчестер Юнайтед совершил камбек в противостоянии с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов, победив французов на выезде со счетом 3:1.

"Париж, вы п*дики, вы п*дики", — сказал 41-летний француз сенегальского происхождения. Утверждая, что "красные дьяволы" были более мужественными, чем ПСЖ, Эвра добавил: "Здесь говорят мужчины".

"Mousse" и "Stop Homophobia" при поддержке антигомофобного коллектива "Rouge Direct" немедленно подали жалобу на "публичное оскорбление группы людей из-за их сексуальной ориентации".

Следственный судья по делу переквалифицировал жалобу на "непубличное оскорбление" и передал дело в Парижский полицейский суд. Судья постановил, что Эвра "выразил свое мнение в частной обстановке для создания видео, которое позже было размещено в Snapchat без его ведома".

Однако адвокат заявителей Этьен Дешулье опубликовал заявление, в котором говорится: "Гомофобные высказывания такой личности, как Патрис Эвра, разжигают ненависть и насилие в отношении ЛГБТ, в частности в странах, где гомосексуальность преследуется преступным путем, как, например, в Сенегале, страна, откуда родом Патрис Эвра".

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Эвра родился в Дакаре, столице Сенегала, а затем в детстве переехал в Париж. Адвокат футболиста сказал, что его клиент "не хотел навредить гомосексуальному сообществу", а вместо этого просто "нацеливался оскорблять игроков ПСЖ"

Адвокат заявил, что Эвра опубликовал видео с извинениями на следующий день после того, как он оскорбил игроков французского клуба.