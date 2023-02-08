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Звезда Манчестер Юнайтед всю свою карьеру выступает под неправильным именем

При этом всего одна успешная игра с ложным именем убедила его не исправлять ошибку.
Сегодня, 21:58
Лисандро Мартинес и Каземиро / Getty Images
Лисандро Мартинес и Каземиро / Getty Images

Выиграв в составе мадридского Реала все, что только можно, Каземиро переехал на Туманный Альбион, где теперь руководит опорной зоной Манчестер Юнайтед.

Однако недавно он признался, что всю свою взрослую карьеру он выступает с неправильным именем на спине.

"Итак, дело в том, что меня зовут Карлос Энрике Казимиро, с буквой "и" в середине", — цитирует бразильца talkSPORT.

"Я помню, как вышел на игру за Сан-Паулу, и клуб неправильно напечатал мое имя. Они написали его через "е". Тогда я очень хорошо выступил и, как человек суеверный, сказал им: "Просто оставьте все как есть, раз дела идут хорошо!".

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"Так что, имя прижилось, но меня зовут Карлос Энрике Казимиро. Это была ошибка, допущенная в одной игре. Имя прижилось, и я сказал: "Не надо его менять, оставьте как есть".

Каземиро сразу же стал любимцем болельщиков на Олд Траффорд за свой боевой стиль и качество, которое он привнес в Манчестер Юнайтед. В течение долгого времени манкунианцы искали такого игрока, который стабилизирует дела команды в опорной зоне, что он и сделал.

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