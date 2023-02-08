Манчестер Юнайтед определил двух кандидатов на усиление линии атаки

Кейн и Осимхен попали в шорт-лист манкунианцев.

Манчестер Юнайтед опередил двух кандидатов на усиление линии атаки в летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Telegraph.

Главному тренеру клуба Эрику тен Хагу предстоит решить, кого подписать по окончании сезона. Нидерландский специалист выбирает между Харри Кейном и Виктором Осимхеном. За каждого из игроков придется заплатить около 100 млн фунтов.

Отметим, к форварду сборной Англии также проявляет интерес Бавария, а нигерийский нападающий находится в шорт-листе Челси и ПСЖ.

Ключевым фактором станут итоговые места клубов футболистов в конце сезона. Кейн и Осимхен хотят выступать за команды, которые способны завоевывать трофеи.

Ранее президент Наполи выступил с заявлением касаемо будущего ключевого игрока клуба.