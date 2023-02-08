Президент Наполи выступил с заявлением касаемо будущего ключевого игрока клуба
Глава клуба не намерен продавать Осимхена.
Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис заявил, что форвард Виктор Осимхен не продается.
"Осимхен не продается! На наших игроков высокий спрос, но я не обязан кого-то продавать – долгов у нас нет", – сказал Де Лаурентис в интервью Bild.
Напомним, интерес к 24-летнему нигерийцу проявляют топ-клубы АПЛ, Бавария и ПСЖ.
В текущем сезоне на счету Осимхена 16 голов и 3 ассиста в 17 матчах Серии А.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити намерен усилиться полузащитником Наполи.