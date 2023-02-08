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Президент Наполи выступил с заявлением касаемо будущего ключевого игрока клуба

Глава клуба не намерен продавать Осимхена.
Сегодня, 11:26
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис заявил, что форвард Виктор Осимхен не продается.

"Осимхен не продается! На наших игроков высокий спрос, но я не обязан кого-то продавать – долгов у нас нет", – сказал Де Лаурентис в интервью Bild.

Напомним, интерес к 24-летнему нигерийцу проявляют топ-клубы АПЛ, Бавария и ПСЖ.

В текущем сезоне на счету Осимхена 16 голов и 3 ассиста в 17 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити намерен усилиться полузащитником Наполи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Аурелио Де Лаурентис Виктор Осимхен

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