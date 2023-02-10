iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шансы сохраняются: Мбаппе может попасть в заявку ПСЖ на матч с Баварией

Француз хочет помочь своей команде в важной игре.
Сегодня, 00:30
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, вероятно, сможет сыграть против Баварии в рамках первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Get French Football News.

Небольшие шансы на возвращение французского футболиста остаются. Мбаппе активно работает над восстановлением от травмы бедра, однако на попадание в стартовый состав все же не стоит надеется.

Килиан хочет хотя бы попасть в заявку и выйти ненадолго на поле в случае необходимости. Окончательное решение об участии игрока будет принято тренерским штабом перед 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, первая игра между ПСЖ и Баварией состоится во вторник, 14 февраля. Стартовый свисток запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Месси рискует пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов ПСЖ Килиан Мбаппе Бавария Мюнхен

Статьи по теме

Месси рискует пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии Месси рискует пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии
Руководство Баварии разделилось в конфликте Нагельсманна и Нойера Руководство Баварии разделилось в конфликте Нагельсманна и Нойера
"Слишком хорош для запасного и оружие защиты для Украины": Реакция Сети на игру Лунина и Малиновского "Слишком хорош для запасного и оружие защиты для Украины": Реакция Сети на игру Лунина и Малиновского
Беллингем определился с местом продолжения карьеры Беллингем определился с местом продолжения карьеры
Помочь журналистам

Видео

Марсель - ПСЖ 2:1 Роскошный победный гол Малиновского и обзор матча Кубка Франции
Марсель - ПСЖ 2:1 Роскошный победный гол Малиновского и обзор матча Кубка Франции

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек - лидер, Цуренко вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: старт чемпионата мира в Германии
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

Европа00:51
Беллингем определился с местом продолжения карьеры
Европа00:30
Шансы сохраняются: Мбаппе может попасть в заявку ПСЖ на матч с Баварией
Европа00:13
Женская команда Манчестер Юнайтед выступила против возвращения Гринвуда в клуб
Вчера, 23:56
Киберспорт23:56
NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
Европа23:45
Аль-Вахда - Ан-Наср 0:4 Четыре гола Роналду и обзор матча чемпионата Саудовской Аравии
Европа23:27
Пирс Морган - о покере Роналду: Поздравляю величайшего
Европа23:03
Хавбек Шахтера: Не понимаю, как можно допускать россиян к Олимпиаде
Формула 123:00
МакЛарен и Хонда ведут переговоры о потенциальном воссоединении
Европа22:50
Бывший футболист Челси сравнил Мудрика с Роббеном
Другие страны22:26
Роналду оформил покер в матче Ан-Насра, забив 500-й гол на уровне чемпионатов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK