Шансы сохраняются: Мбаппе может попасть в заявку ПСЖ на матч с Баварией

Француз хочет помочь своей команде в важной игре.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, вероятно, сможет сыграть против Баварии в рамках первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Get French Football News.

Небольшие шансы на возвращение французского футболиста остаются. Мбаппе активно работает над восстановлением от травмы бедра, однако на попадание в стартовый состав все же не стоит надеется.

Килиан хочет хотя бы попасть в заявку и выйти ненадолго на поле в случае необходимости. Окончательное решение об участии игрока будет принято тренерским штабом перед 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, первая игра между ПСЖ и Баварией состоится во вторник, 14 февраля. Стартовый свисток запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Месси рискует пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии.