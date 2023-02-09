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Месси рискует пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии

Аргентинец вместе с Килианом Мбаппе будет наблюдать за поединком из лазарета.
Сегодня, 20:35
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий ПСЖ Лионель Месси рискует не сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии.

Как сообщает L’Équipe, Месси получил травму подколенного сухожилия в проигранном поединке кубка Франции против Марселя (1:2). Несмотря на повреждение, 35-летний аргентинец отыграл все 90 минут.

По информации источника, Месси точно пропустит следующий матч парижан против Монако, 11 февраля, в чемпионате Франции.

Стоит отметить, что команде Кристофа Галтье также не сможет помочь Килиан Мбаппе, травмировавшийся в матче против Монпелье.

Напомним, что первая игра 1/8 финала между ПСЖ и Баварией состоится во вторник, 14 февраля. Стартовый свисток запланирован на 22:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси Бавария Мюнхен

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