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Футбол

Клубы Бундеслиги выступают за перераспределение доходов

В Германии назревает интересная ситуация.
Сегодня, 14:37
Айнтрахт / Getty Images
Айнтрахт / Getty Images

Несколько клубов Бундеслиги формируют альянс, чтобы вместе выступить за перераспределение доходов в лиге, пишет Sport Bild.

Айнтрахт, Шальке, Штутгарт, Вердер, Бохум и Герта, а также некоторые клубы из второго немецкого дивизиона готовы объединится, чтобы выступить единым фронтом за изменения в система распределения денег.

Их идея состоит в том, что клубы, получающие инвестиции от больших концернов, как Байер или РБ Лейпциг, должны получать меньше денег.

Речь идет не только о доходах с телетрансляций, но и о новой маркетинговой компании Немецкой футбольной лиги по продаже телевизионных прав. Точнее о том, кто должен получить больше от инвестиций.

По мнению клубов, такие команды, как они, то есть традиционные клубы с большим количеством фанатов, должны получать больше. Потому что именно они создают имидж лиги на мировой арене.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: германия чемпионат Германии

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