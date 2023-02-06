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Бундеслига намерена продать права на телетрансляции

Деньги нужны для финансирования клубов.
Сегодня, 19:37
Ред Булл Арена / Getty Images
Ред Булл Арена / Getty Images

Последние три месяца Бундеслига ведет переговоры с инвестиционными фондами по поводу продажи части ТВ-прав, пишет Financial Times.

Планируется продать миноритарную долю прав, чтобы профинансировать клубы лиги. Ее стоимость оценивается в 4,5 млрд евро.

В данный момент на покупку прав претендуют пять различных компаний. Однако сообщается, что в переговоры в любой момент может вступить американская Sixth Street.

Это компания, которая помогала рефинансировать Реал и Барселону, именно они купили у каталонцев 25% доходов от телеправ.

Переговоры должны возобновиться уже в среду, Бундеслига оценивает права на телетрансляции в 18 млрд евро.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига

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