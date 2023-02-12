Соперник Шахтера перед матчем Лиги Европы потерпел второе подряд поражение в чемпионате

Ренн уступил на выезде Тулузе в поединке французской Лиги 1.

В воскресенье, 12 февраля, в рамках 23-го тура чемпионата Франции Тулуза принимала на своем поле Ренн.

Гости, которым уже на следующей неделе предстоит встретиться с Шахтером в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы, потерпели второе подряд поражение в национальном первенстве, уступив со счетом 1:3.

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Тулуза сделала результат еще в первом тайме, трижды поразив ворота соперника на протяжении десяти минут. Результативные удары на свой счет в составе хозяев поля записали Рафаэл Ратао, Закария Абухляль и Тейс Даллинга. Во второй половине встречи Ренн сократил отставание только благодаря автоголу Антони Руо.

Отметим, что в предыдущем туре Ренн с аналогичным счетом проиграл Лиллю.

На данный момент Ренн с 40 очками занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1. Тулуза, имея в своем активе 32 балла, расположилась на десятой позиции.

Тулуза - Ренн 3:1

Голы: Ратао, 27, Абухляль, 27, Даллинга, 37 - Руо, 55 (аг)

Тулуза: Дюпе, Деслер, Николайсен, Руо, Суасо, Деягере (Диарра, 78), Спирингс, Шаиби (Жанро, 63), Рафаэл Ратао (Бирманчевич, 83), Абухляль, Даллинга (Онаиву, 78).

Ренн: Манданда, Спенс, Родон (Омари, 70), Теате, Трюффер, Бурижо (Те, 70), Сантамария (Сала, 82), Дуэ (Маер, 69), Гуири, Калимуэндо (Токо-Экамби, 63), Доку.

Напомним, что первый матч 1/16 финала Лиги Европы между Шахтером и Ренном состоится в четверг, 16 февраля, и начнется в 19:45 по киевскому времени.

Источник видео: MEGOGO