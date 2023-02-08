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Шахтер - Ренн: где смотреть матч 16.02.2023 Лиги Европы

Узнайте на ISPORT, где смотреть поединок, а также место и время его проведения. Команды встретятся в матче 1/16 финала Лиги Европы-2022/23.
Сегодня, 20:34
Шахтер Донецк / Getty Images
Шахтер Донецк / Getty Images

В четверг, 16 февраля, донецкий Шахтер начнет свой путь по Лиге Европы сезона-2022/23 после того, как команда Игора Йовичевича заняла третье место на групповом этапе Лиги чемпионов.

В рамках противостояния на стадии 1/16 финала еврокубка "оранжево-черные" встретятся с французским Ренном, который на пару с турецким Фенербахче вышел из группы Лиги Европы.

Из-за полномастштабного военного вторжения рф, "горняки" не могут проводить матчи еврокубков на территории Украины. В связи с этим все поединки европейских турниров проходят в Польше.

К данной встрече команды подходят в разной боевой готовности: Ренн уже второй месяц проводит матчи чемпионата Франции, в то время как Шахтер имеет возможность готовиться к матчам на выбывание лишь за счет учебно-тренировочного сбора в Турции.

Где смотреть матч Шахтер - Ренн

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Европы Шахтер - Ренн, где можно смотреть текущий ход противостояния. Матч начнется 16 февраля в 19:45 по киевскому времени.

Также на территории Украины матч будет доступен для просмотра на OTT-платформе MEGOGO. Здесь матч покажет канал "MEGOGO Футбол 1". Его также можно найти на платформе Volia TV.

За всю свою многолетнюю историю донецкий Шахтер встречался с Ренном всего один раз. В рамках группового этапа кубка УЕФА, украинский клуб победил своего оппонента со счетом 1:0, благодаря голу Элано с пенальти.

Где состоится матч Шахтер - Ренн

Поединок между Шахтером и Ренном состоится в Варшаве на стадионе Войска Польского - домашней арене варшавской Легии. Она была построена в период с 1927 по 1930 года.

На данный момент стадион вмещает 31 800 зрителей. В будущем ожидается расширение вместимости до 33 тысяч.

Напомним, что в последним матчах Шахтер расписал результативную ничью с Марибором (4:4), после чего разгромил Сараево (4:0). Ренн же в рамках французской Лиги 1 справился со Страсбургом (3:0), после чего уступил Лиллю (1:3).

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