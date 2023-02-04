Ренн - Лилль 1:3: обзор матча и результат игры 04.02.2023

В субботу, 4 февраля, на Стад де ла Рут де Лорьян состоялся матч 22-го тура французской Лиги 1 между Ренном и Лиллем.

Хозяева поля умудрились забить уже на первой минуте усилиями Амина Гуири. Но это был первый и последний гол Ренна в этот вечер - далее забивали только "доги".

На 59-й минуте Эдон Жегрова в одно касание выдал невероятный удар, которым восстановил паритет.

Долгое время счет оставался неизменным, пока за пять минут до конца основного времени Реми Кабелла ударом с линии штрафной площади не вывел гостей вперед. Точку в матче поставил Андре Гомеш уже в добавленное арбитром время.

Победа позволила Лиллю подняться на шестое место и подобраться к Ренну на дистанцию двух очков.

У "красно-черных" остался один матч против Тулузы перед встречей с донецким Шахтером в рамках 1/16 финала Лиги Европы, которая состоится 16 февраля.

Читай также: Ньюкасл упустил победу над Вест Хэмом и третье место в АПЛ

Статистика матча Ренн - Лилль 22-го тура Лиги 1

Ренн - Лилль 1:3

Голы: Гуири, 1 - Жегрова, 59, Кабелла, 85, Гомеш, 90+4.

Владение мячом: 38% - 62%

Удары: 10 - 15

Удары в створ: 6 - 6

Фолы: 16 - 9

Атаки: 78 - 128

Ренн: Манданда - Спенс (Мелинг, 84), Родон, Теате, Трюффер - Бурижо (Салах, 84), Сантамария, Те (Угочукву, 62), Токо Экамби (Доку, 70) - Дуэ (Калимуэндо, 62), Гуири.

Лилль: Шевалье - Диаките, Йоро, Джало, Исмаили (Веа, 35) - Андре, Гомеш, Жегрова, Гомес (Кабелла, 63), Бамба (Виргиниус, 84) - Дэвид (Байо, 84).

Предупреждение: Угочукву - Гомеш, Веа.