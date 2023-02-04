Ньюкасл - Вест Хэм 1:1: обзор матча и результат игры 04.02.2023

На Сент-Джеймс Парк программу субботних матчей 22-го тура АПЛ завершили Ньюкасл и Вест Хэм.

Уже на первой же минуте Джо Уиллок переправил мяч в сетку ворот Лукаша Фабьянски, но главный арбитр встречи Питер Бэнкс после просмотра повтора отменил взятие ворот.

Это не повлияло на настроение "сорок", ведь через две минуты они забили уже легальный гол. Шон Лонгстафф отдал передачу на Каллума Уилсона, который вышел один на один с вратарем и сделал счет 1:0 в пользу хозяев поля.

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После этого подопечные Эдди Хау традиционно отдали инициативу сопернику, отойдя в оборону, за что и поплатились. В середине первого тайма Деклан Райс подал угловой. Мяч попал к Лукасу Пакета, и бразилец с близкого расстояния отправил его в ворота Ника Поупа.

Выйдя на второй тайм, "сороки" стали чаще владеть мячом и создали больше моментов, но сложно вырвать победу, когда из шести ударов лишь один попадает в створ. Про Вест Хэм можно и не упоминать, ведь он попал в ворота Поупа ровно ноль раз.

В итоге Ньюкасл не только не смог удержать победный результат, но и пропустил вперед в таблице АПЛ Манчестер Юнайтед, который ранее не без проблем обыграл Кристал Пэлас. Вест Хэм в свою очередь заработал важный балл в борьбе за выживание.

Статистика матча Ньюкасл - Вест Хэм 22-го тура АПЛ

Ньюкасл - Вест Хэм 1:1

Голы: Уилсон, 3 - Пакета, 32.

Владение мячом: 63% - 37%

Удары: 8 - 10

Удары в створ: 2 - 1

Фолы: 11 - 13

Атаки: 123 - 89

Ньюкасл: Поуп - Триппьер, Шер, Ботман, Берн - Лонгстафф, Жоэлинтон, Уиллок (Андерсон, 81) - Альмирон (Мерфи, 81), Уилсон, Сен-Максимен (Гордон, 69).

Вест Хэм: Фабьянски - Керер (Джонсон, 46), Огбонна, Агерд - Цоуфал (Даунс, 90+1), Пакета (Соучек, 74), Райс, Эмерсон - Боуэн, Антонио (Ингс, 80), Бенрахма (Форналс, 74).

Предупреждения: Уиллок, Жоэлинтон, Агерд.