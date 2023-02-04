iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ньюкасл - Вест Хэм 1:1: обзор матча и результат игры 04.02.2023

Команда Эдди Хау, не сумев обыграть "молотобойцев", пропустила мимо себя Манчестер Юнайтед.
Вчера, 21:41
Ньюкасл / Getty Images
Ньюкасл / Getty Images

На Сент-Джеймс Парк программу субботних матчей 22-го тура АПЛ завершили Ньюкасл и Вест Хэм.

Уже на первой же минуте Джо Уиллок переправил мяч в сетку ворот Лукаша Фабьянски, но главный арбитр встречи Питер Бэнкс после просмотра повтора отменил взятие ворот.

Это не повлияло на настроение "сорок", ведь через две минуты они забили уже легальный гол. Шон Лонгстафф отдал передачу на Каллума Уилсона, который вышел один на один с вратарем и сделал счет 1:0 в пользу хозяев поля.

Читай также: Ливерпуль опозорился на выезде, разгромно уступив Вулверхэмптону

После этого подопечные Эдди Хау традиционно отдали инициативу сопернику, отойдя в оборону, за что и поплатились. В середине первого тайма Деклан Райс подал угловой. Мяч попал к Лукасу Пакета, и бразилец с близкого расстояния отправил его в ворота Ника Поупа.

Выйдя на второй тайм, "сороки" стали чаще владеть мячом и создали больше моментов, но сложно вырвать победу, когда из шести ударов лишь один попадает в створ. Про Вест Хэм можно и не упоминать, ведь он попал в ворота Поупа ровно ноль раз.

В итоге Ньюкасл не только не смог удержать победный результат, но и пропустил вперед в таблице АПЛ Манчестер Юнайтед, который ранее не без проблем обыграл Кристал Пэлас. Вест Хэм в свою очередь заработал важный балл в борьбе за выживание.

Статистика матча Ньюкасл - Вест Хэм 22-го тура АПЛ

Ньюкасл - Вест Хэм 1:1
Голы: Уилсон, 3 - Пакета, 32.

Владение мячом: 63% - 37%
Удары: 8 - 10
Удары в створ: 2 - 1
Фолы: 11 - 13
Атаки: 123 - 89

Ньюкасл: Поуп - Триппьер, Шер, Ботман, Берн - Лонгстафф, Жоэлинтон, Уиллок (Андерсон, 81) - Альмирон (Мерфи, 81), Уилсон, Сен-Максимен (Гордон, 69).

Вест Хэм: Фабьянски - Керер (Джонсон, 46), Огбонна, Агерд - Цоуфал (Даунс, 90+1), Пакета (Соучек, 74), Райс, Эмерсон - Боуэн, Антонио (Ингс, 80), Бенрахма (Форналс, 74).

Предупреждения: Уиллок, Жоэлинтон, Агерд.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Вест Хэм АПЛ

Статьи по теме

АПЛ: Манчестер Юнайтед в меньшинстве обыграл Кристал Пэлас, Брайтон победил Борнмут АПЛ: Манчестер Юнайтед в меньшинстве обыграл Кристал Пэлас, Брайтон победил Борнмут
Ливерпуль опозорился на выезде, разгромно уступив Вулверхэмптону Ливерпуль опозорился на выезде, разгромно уступив Вулверхэмптону
Виейра выразил недовольство нехваткой темнокожих тренеров в АПЛ Виейра выразил недовольство нехваткой темнокожих тренеров в АПЛ
Челси с Мудриком не сумел справиться с Фулхэмом Челси с Мудриком не сумел справиться с Фулхэмом
Помочь журналистам

Видео

Реал - Валенсия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Реал - Валенсия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко поднялась на второе место, Калинина обновила свой личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты гонок
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

Киберспорт00:39
IEM Katowice 2023: расписание и результаты турнира по CS:GO
НБА00:34
Ирвинг потерял возможность получить максимальное продление на почти 200 миллионов долларов
Вчера, 23:59
Европа23:59
Ренн на своем поле уступил Лиллю
ММА23:39
МакГрегор и Чендлер будут тренерами следующего сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter
Другие22:55
Магучих выиграла турнир во Франции, Левченко завоевала "бронзу"
Формула 122:27
Ферстаппен: Хэмилтон - один из величайших пилотов в истории, он может выиграть 8-й титул
Европа21:41
Ньюкасл упустил победу над Вест Хэмом и третье место в АПЛ
НБА21:10
НБА наказала Митчелла и Брукса за драку в матче Кливленд - Мемфис
Европа20:47
НФЛ получила предложение вывести из обращения всех команд игровой номер Брэди
НБА20:19
Клубы НБА больше заинтересованы в обмене Дюранта, а не Ирвинга
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK