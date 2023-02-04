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Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0: обзор матча и результат игры 04.02.2023

Юрген Клопп и компания потерпели уже седьмое поражение в нынешнем сезоне, продолжив неутешительную серию.
Сегодня, 19:03
Ливерпуль / Getty Images
Ливерпуль / Getty Images

В субботу, 4 февраля, на Молинью в рамках 22-го тура АПЛ встретились Вулверхэмптон и Ливерпуль.

Уже в первые 12 минут хозяева поля организовали для себя комфортное преимущество над соперником.

Сначала Жоэль Матип срезал неточный удар в собственные ворота, затем Крейг Доусон сыграл на добивании после сейва в исполнении Алиссона.

Ливерпуль имел моменты, чтобы отыграться, в частности у Дарвина Нуньеса было несколько шансов, однако уругваец не смог переиграть Жозе Са.

Во втором тайме "красные" полностью завладели инициативой, которая ни к чему не привела. Зато подопечные Хулена Лопетеги довели счет до разгромного. Адама Траоре отдал передачу на Рубена Невеша, который не только забил третий гол своей команды, но и окончательно похоронил шансы гостей отыграться.

Вулверхэмптон поднялся на 15-е место, имея в активе 20 очков. Ливерпуль же остается 10-м с 29 баллами.

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Статистика матча Вулверхэмптон - Ливерпуль 22-го тура АПЛ

Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0
Голы: Матип, 5 (аг), Доусон, 12, Невеш, 71.

Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 12 - 22
Удары в створ: 7 - 4
Фолы: 9 - 7
Атаки: 85 - 121

Вулверхэмптон: Са - Семеду, Доусон, Килман, Аит Нури (Хонни, 83) - Лемина (Поденсе, 83), Невеш, Матеуш Нуньес - Сарабия (Моутиньо, 60), Кунья (Хименес, 60), Хван (Траоре, 42).

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Матип, Гомес, Робертсон (Цимикас, 85) - Кейта (Хендерсон, 65), Байчетич (Эллиотт, 77), Тьяго (Милнер, 85) - Салах, Д. Нуньес, Гакпо (Окслейд-Чемберлен, 85).

Предупреждения: Доусон - Гомес.

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