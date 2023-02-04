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Боруссия Дортмунд - Фрайбург 5:1: обзор матча и результат игры 04.02.2023

"Шмели" разгромили оппонента, который практически всю игру провел в меньшинстве.
Сегодня, 18:37
Боруссия Дортмунд / Getty Images
Боруссия Дортмунд / Getty Images

В субботу, 4 февраля, на Сигнал Идуна Парк состоялся матч 19-го тура немецкой Бундеслиги между Боруссией и Фрайбургом.

Уже в середине первого тайма гости остались в меньшинстве, когда Килианн Сидийя досрочно покинул поле за вторую желтую. Вскоре Нико Шлоттербек вывел "шмелей" вперед, однако голом в раздевалку отметился Лукас Хелер.

После перерыва подопечные Эдина Терзича взяли свое, воспользовавшись количественным преимуществом. Сначала Карим Адейеми на старте второго тайма вернул хозяевам поля лидерство, а спустя три минуты Себастьен Алле забил свой первый гол в официальном матче за Боруссию.

В оставшееся время дортмундский коллектив забил еще два гола усилиями Юлиана Брандта и Джованни Рейны, установив окончательный счет поединка - 5:1.

Боруссия за счет победы, а также ничьей РБ Лейпцига, поднялась на третье место в таблице, имея в активе 37 очков - столько же, сколько у Баварии, только у "ротен" есть матч в запасе. Фрайбург с 34 очками в свою очередь опустился на 6-е место 

Статистика матча Боруссия Дортмунд - Фрайбург 19-го тура Бундеслиги

Боруссия Дортмунд - Фрайбург 5:1
Голы: Шлоттербек, 26, Адейеми, 48, Алле, 51, Брандт, 69, Рейна, 82 - Хелер, 45.

Владение мячом: 70% - 30%
Удары: 24 - 6
Удары в створ: 8 - 3
Фолы: 13 - 14
Атаки: 135 - 41

Боруссия Дортмунд: Кобель - Вольф (Дауд, 78), Зюле, Шлоттербек, Геррейро - Брандт, Беллингем (Мален, 71), Джан, Ройс (Рейна, 71), Адейеми (Байно-Гиттенс, 61) - Алле (Мукоко, 61).

Фрайбург: Флеккен - Кюблер (Гюльде, 88), Гинтер, Лингарт - Сидийя, Хофлер, Гюнтер, Кьере (Эггештайн, 60) - Доан (Чон, 67), Хелер (Грегорич, 67), Грифо (Шаллай, 60).

Предупреждения: Геррейро, Адейеми, Брандт - Сидийя, Кьере, Грегорич.

Удаление: Сидийя (вторая желтая).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига фрайбург Боруссия Дортмунд

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