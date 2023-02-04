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АПЛ: Манчестер Юнайтед в меньшинстве обыграл Кристал Пэлас, Брайтон победил Борнмут

Представляем вашему вниманию результаты прошедших игр чемпионата Англии.
Сегодня, 19:49
Бруно Фернандеш и Маркус Рэшфорд / Getty Images
Бруно Фернандеш и Маркус Рэшфорд / Getty Images

В субботу, 4 февраля, в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги прошел ряд матчей.

На Олд Траффорд в гости к Манчестер Юнайтед приехал Патрик Виейра и его Кристал Пэлас. Уже на старте поединка Бруно Фернандеш реализовал пенальти за игру рукой в исполнении Уилла Хьюза.

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Во втором тайме очередным голом отметился Маркус Рэшфорд, после чего произошла потасовка. Джеффри Шлюпп некрасиво повел себя с Антони. В результате столкновения игроков обеих команд Каземиро руками держал Хьюза за горло, за что получил от арбитра прямую красную.

Спустя пять минут Шлюпп сократил отставание "орлов" в счете, что подарило матчу интригу. Но манкунианцы удержали победу, благодаря которой вернулись на третье место АПЛ.

Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1
Голы: Фернандеш, 7 (пен.), Рэшфорд, 62 - Шлюпп, 76.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака (Линделеф, 87), Варан, Мартинес, Шоу - Каземиро, Фред, Фернандеш - Антони (Забитцер, 81), Вегхорст (Гарначо, 59 (Магуайр, 87)), Рэшфорд.

Кристал Пэлас: Гуаита - Клайн, Ричардс, Гехи, Митчелл - Дукуре (Ахамада, 82), Хьюз (Локонга, 72), Айю (Эзе, 72), Олисе, Шлюпп (Матета, 82) - Эдуар.

Предупреждения: Антони - Митчелл, Шлюпп.

Удаление: Каземиро (прямая красная).

Новая команда Ильи Забарного не смогла увезти из Брайтона ничью. В самой концовке встречи Каору Митома забил свой третий гол в последних трех матчах, подарив своей команде победу и шестое место по итогам тура.

Брайтон - Борнмут 1:0
Гол: Митома, 87.

Брайтон: Санчес - Велтман, Данк, Гросс - Лэмпти (Буонанотте, 75), Марч (Уэбстер, 89), Гилмор (Кайседо, 57), Эступиньян - Ундав (Энкисо, 75), Уэлбек (Сармьенто, 57), Митома.

Борнмут: Нето - Смит, Мефам, Сенеси, Земура - Уаттара, Лерма, Биллинг (Ротуэлл, 66), Энтони (Винья, 81), Траоре (Кристи, 61) - Семенио.

Предупреждения: Велтман, Данк, Кайседо - Смит.

Самый результативный матч прошел в Бирмингеме. Зрители, пришедшие в этот день на Вилла Парк, стали свидетелями шести голов.

В первом тайме Олли Уоткинс вывел Астон Виллу вперед, но вскоре Джеймс Мэддисон восстановил паритет. В середине тайма Харри Суттар в дебютной игре за Лестер отметился автоголом, после чего Келечи Ихеаначо вернул ничейный счет.

А дебютным голом в раздевалку отметился Тете, принадлежащий донецкому Шахтеру. Под конец встречи Деннис Прат установил окончательный счет.

Астон Вилла - Лестер 2:4
Голы: Уоткинс, 9, Суттар, 32 (аг) - Мэддисон, 12, Ихеаначо, 41, Тете, 45+2, Прат, 79.

Астон Вилла: Мартинес - Янг (Кэш, 59), Конса, Мингс, Динь (Морено, 46) - Рэмзи (Коутиньо, 46), Луис, Камара (Дендонкер, 82), Буэндия - Бэйли (Дуран, 82), Уоткинс.

Лестер: Уорд - Кастань, Суттар, Фас, Кристиансен (Томас, 81) - Мэддисон (Прат, 67), Дьюсбери-Холл (Менди, 67), Тилеманс - Тете (Сеюнджю, 83), Ихеаначо (Варди, 67), Барнс.

Предупреждения: Кастань, Сеюнджю, Тилеманс.

Команда Томаса Франка на своем поле легко разобралась с Саутгемптоном, который продолжает оставаться худшей командой дивизиона.

Под завершение первой половины встречи Бен Ми и Бриан Мбемо по разу отличились в воротах Гевина Базуну. За 10 минут до конца поединка Матиас Йенсен довел счет до разгромного.

Брентфорд - Саутгемптон 3:0
Голы: Ми, 41, Мбемо, 44, Йенсен, 80.

Брентфорд: Райя - Хики (Расмуссен, 61), Пиннок, Ми, Генри - Йенсен (Дамсгорд, 82), Норгорд, Дасилва (Янельт, 61) - Мбемо (Йергенсен, 82), Тоуни, Висса (Шаде, 74).

Саутгемптон: Базуну - Бри, Беднарек, Лавия (Алькарас, 65), Салису - Перро, Диалло (Сулемана, 46), Эльюнусси (Онуачу, 46), Уорд-Прауз, Эдози (Уолкотт, 65) - Адамс (Армстронг, 81).

Предупреждения: Тоуни - Лавия, Салису.

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