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Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2: обзор матча и результат игры 12.02.2023

Манкунианцы в непростом матче одержали победу благодаря двум поздним голам.
Сегодня, 18:22
Манчестер Юнайтед обыграл Лидс / Getty Images
Манчестер Юнайтед обыграл Лидс / Getty Images

В воскресенье, 12 февраля, Манчестер Юнайтед в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги встречался на выезде с Лидсом.

Команда Эрика Тен Хага в поединке, в котором голкипер манкунианцев Давид Де Хеа побил сразу несколько рекордов, в непростой борьбе сумела дожать соперника ближе к концу основного времени, одержав победу со счетом 2:0.

Гости на протяжении поединка вдвое больше владели мячом, но воплотить преимущество в результат не удавалось. К тому же хозяева поля даже смогли "перебить" оппонента. Только на 80-й минуте МЮ сумел открыть счет в матче усилиями Маркуса Рашфорда, который удачно откликнулся на подачу с фланга от Люка Шоу.

Источник: Getty Images

Спустя пять минут манкунианцам удалось закрепить свое преимущество, во второй раз поразив ворота соперника. Алехандро Гарначо, сместившись с фланга, поразил дальний угол.

Источник: Getty Images

Манчестер Юнайтед после этой победы набрал 46 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидирующего Арсенала, у которого на два сыгранных матча меньше, составляет пять пунктов. Лидс с 19 очками находится на 17-й строчке, оказавшись на расстоянии одного балла от зоны вылета.

Статистика матча Лидс - Манчестер Юнайтед 23-го тура чемпионата Англии

Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2

Голы: Рашфорд, 80, Гарначо, 85

Владение мячом: 33% - 67%
Удары (в створ): 16 (6) - 11 (5)
Атаки: 103 - 98

Лидс: Мелье – Фирпо, Вебер, Кох, Эйлинг – Адамс, Маккенни (Гринвуд 86) – Ньонто, Харрисон (Ааронсон 73), Саммервилл – Бамфорд (Рюттер 58)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Маласиа (Мартинес 61), Шоу, Магуайр, Далот (Уан-Биссака 73) – Фред, Забитцер – Рашфорд (Эланга 90+1), Фернандеш, Санчо (Гарначо 61) – Вегорст

Предупреждения: Фирпо, 18, Маккенни, 40 – Фред, 21.

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