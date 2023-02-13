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ПСЖ готовится летом распрощаться со своими лидерами

Похоже, клуб ожидает серьезная перестройка.
Сегодня, 15:30
Месси и Неймар / Getty Images
Месси и Неймар / Getty Images

В ПСЖ готовятся к тому, что летом клуб покинут Лионель Месси и Неймар, пишет Foot Mercato.

Аргентинец до сих пор не продлил контракт с парижанами, и теперь все больше появляется сомнений, что это вообще случится.

ПСЖ находится в постоянном контакте с Лео и его окружением, но серьезных сдвижек в процессе до сих пор нет. Издание сообщает, что Месси будет ждать результатов Лиги Чемпионов прежде, чем принимать решение.

А вот от Неймара хочет избавиться сам ПСЖ. Неудовлетворительные выступления бразильца на ЧМ и конфликты с одноклубниками заставляют парижан попробовать продать его летом.

31-летний бразилец имеет 17 голов и 15 ассистов в 27 матчах в этом сезоне, но найти на него покупателя все равно будет непросто. Пока неизвестно, интересуется ли Неймаром хоть кто-нибудь сейчас.

Напомним, что в последнем туре Лиги 1 парижане проиграли Монако

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар ПСЖ Лионель Месси

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