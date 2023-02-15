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Бавария определилась с суммой, за которую готова отпустить Забитцера

С высокой долей вероятности австриец сменит клубную прописку на постоянной основе.
Сегодня, 21:05
Марсель Забитцер / Getty Images
Марсель Забитцер / Getty Images

Купив Марселя Забитцера у РБ Лейпцига за 15 миллионов евро, мюнхенская Бавария так и не смогла интегрировать его в состав. 

В последний день зимнего трансферного окна Манчестер Юнайтед арендовал 28-летнего австрийца, однако в соглашении не прописано право или обязательство выкупа.

С момента своего временного переезда на Туманный Альбион, полузащитник принял участие во всех трех матчах, в которых он мог выступить, и записал на свой счет одну желтую карточку.

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Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, на которого ссылается Bayern & Germany, Бавария будет готова продать его летом любому желающему за 20 миллионов евро. Контракт Забитцера с "ротен" рассчитан до лета 2025 года.

Ранее стало известно, что Манчестер Юнайтед выкупит контракт Марселя Забитцера при одном условии.

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