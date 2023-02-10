Манчестер Юнайтед готов выкупить у Баварии Забитцера

Манчестер Юнайтед готовится к потенциальному приобретению Марселя Забитцера у мюнхенской Баварии, сообщает ESPN.

Трансфер 28-летнего австрийца может состояться будущим летом, если он убедит Эрика тен Хага в своей необходимости в оставшейся части сезона.

Напомним, что Забитцер перебрался на Олд Траффорд в последний день зимнего трансферного окна на правах аренды. При этом в соглашении отсутствует пункт о праве или обязательстве выкупа контракта футболиста.

Читай также: Женская команда Манчестер Юнайтед выступила против возвращения Гринвуда в клуб

Марсель Забитцер дебютировал за Манчестер Юнайтед в матче против Кристал Пэлас (2:1), выйдя на замену на 9 минут. В следующей встрече против Лидса (2:2) полузащитник вышел в стартовом составе и был заменен на 82-й минуте.