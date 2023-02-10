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Манчестер Юнайтед готов выкупить у Баварии Забитцера

Австрийский хавбек может стать полноправным игроком "красных дьяволов".
Сегодня, 17:30
Марсель Забитцер / Getty Images
Марсель Забитцер / Getty Images

Манчестер Юнайтед готовится к потенциальному приобретению Марселя Забитцера у мюнхенской Баварии, сообщает ESPN.

Трансфер 28-летнего австрийца может состояться будущим летом, если он убедит Эрика тен Хага в своей необходимости в оставшейся части сезона.

Напомним, что Забитцер перебрался на Олд Траффорд в последний день зимнего трансферного окна на правах аренды. При этом в соглашении отсутствует пункт о праве или обязательстве выкупа контракта футболиста.

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Марсель Забитцер дебютировал за Манчестер Юнайтед в матче против Кристал Пэлас (2:1), выйдя на замену на 9 минут. В следующей встрече против Лидса (2:2) полузащитник вышел в стартовом составе и был заменен на 82-й минуте.

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