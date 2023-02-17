Не только Шахтер и Днепр-1: как в еврокубках сыграли другие украинцы
В четверг, 16 февраля, состоялись матчи 1/16 финала Лиги Европы и Лиги конференций. Помимо матчей Шахтера и Днепра-1 в еврокубках также выступили и другие украинцы.
Шериф Максима Коваля встречался с Партизаном и, в итоге, уступил клубу из Сербии. Украинский голкипер пропустил единственный гол в данной встрече.
30-летний футболист сделал два сейва и получил от Sofascore оценку 6.6, став худшим игрок среди всех основных в своем клубе.
Также в еврокубках играл и другой украинец Игорь Пластун. Защитник Лудогорца провел в матче против Андерлехта все 90 минут, сумев помочь своей команде одолеть бельгийцев.
За время, проведенное на поле 32-летний футболист получил оценку за матч 6.9, сделав один отбор и выиграв два верховых единоборства.
Ранее сообщалось, что украинские футболисты побили игроков российского Шинника.