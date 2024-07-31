Некогда один из самых перспективных игроков Украины перешел в казахстанский клуб

В чемпионате Казахстана увеличилось представительство Украины.

В эту лигу перебрался Максим Коваль, который будет защищать цвета Елимая. Об этом сообщила пресс-служба местного клуба.

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Переход состоялся на правах свободного агента. Срок действия соглашения между украинским голкипером и казахстанским коллективом не сообщается.

До этого момента последним клубом, которому принадлежал Максим был греческий Арис, впрочем, за него футболист не сыграл ни одного матча, ведь почти сразу был отдан в аренду в команду местного второго дивизиона Каламату.

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