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Некогда один из самых перспективных игроков Украины перешел в казахстанский клуб

Максим Коваль стал футболистом Элимая.
Сегодня, 14:59
Максим Коваль
Максим Коваль

В чемпионате Казахстана увеличилось представительство Украины.

В эту лигу перебрался Максим Коваль, который будет защищать цвета Елимая. Об этом сообщила пресс-служба местного клуба.

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Переход состоялся на правах свободного агента. Срок действия соглашения между украинским голкипером и казахстанским коллективом не сообщается.

До этого момента последним клубом, которому принадлежал Максим был греческий Арис, впрочем, за него футболист не сыграл ни одного матча, ведь почти сразу был отдан в аренду в команду местного второго дивизиона Каламату.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина казахстан Максим Коваль

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