Экс-защитник сборной Украины вернулся в чемпионат Бельгии

34-летний Игорь Пластун нашел новую команду. Украинец присоединился к бельгийскому Эйпену, сообщает официальный сайт клуба.

Защитник подписал краткосрочный контракт с "пандами". Соглашение рассчитано до конца сезона 2024/25. Эйпен идет на 9-й позиции в Челленджере Про Лиге. Расстояние до зоны переходных матчей за повышение в классе – 8 очков.

Пластун во второй раз будет выступать в Бельгии. Ранее он отыграл три сезона за Гент. Также он защищал цвета киевской Оболони, львовских Карпат, Лудогорца из болгарского Разграда, а сезон-2024 провел в казахском Ордабасы.

К слову, ранее Чигринский стал тренером-стажером Александрии.

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