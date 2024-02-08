Украинский защитник покинул топ-клуб Болгарии

Футболист Игорь Пластун досрочно покинул Лудогорец. Стороны рассторгли контракт по обоюдному согласию.

Украинский защитник может в другой клуб на правах свободного агента.

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В составе Лудогорца Пластун выступал дважды. За это время он четыре раза выигрывал чемпионский титул, один раз завоевал Кубок Болгарии и трижды Суперкубок. На счету защитника 166 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Украины перебрался в Словакию.

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