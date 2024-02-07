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Игрок сборной Украины перебрался в Словакию

Качараба заключил длительное соглашение с командой.
Сегодня, 14:07
Тарас Качараба / ФК Дак 104
Тарас Качараба / ФК Дак 104

Центральный защитник Тарас Качараба перешел в ДАК (Словакия).

Стороны заключили соглашение на 2,5 года.

Ранее 29-летний футболист выступал за Славию. В начеле текущего сезона он перестал входить в планы тренерского штаба.

С октября прошлого года должность спортивного директора в ДАК занимает ассистент главного тренера сборной Украины Глеб Платов, который ранее работал в Днепр-1.

Ранее сообщалось, что австрийский клуб выкупил защитника молодежной сборной Украины.

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