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Качараба: Все надеются на хорошую игру и положительный результат с Шотландией

Игрок сборной Украины высказался о решающем матче Лиги наций.
Сегодня, 13:29
Тарас Качараба / УАФ
Тарас Качараба / УАФ
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Защитник сборной Украины Тарас Качараба рассказал о подготовке к заключительному матчу в группе Лиги наций против Шотландии.

"Перелет был нормальный, провели возобновляющееся занятие те, кто играл больше тайма с Арменией. Поедем в гостиницу, где каждый будет работать над собой, будет залечивать свои болячки. Готовимся к следующему поединку. Я чувствую себя хорошо. Конечно, есть определенная усталость, но до игры успеем восстановиться.

В матче с Арменией первый тайм был довольно нервным, потому что давил результат. Но во второй половине мы забили второй-третий гол, поэтому судьба игры уже была решена, мы держали ее под своим контролем.

Тренеры будут смотреть, кто свежее и подходит к поединку с Шотландией в более оптимальных кондициях. У нас еще два дня, есть время, чтобы подготовиться. Все готовятся всерьез, надеются на хорошую игру и положительный результат.

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Рассчитываем и на наших болельщиков. Знаем, что в Польше находится очень много украинцев, поэтому ожидаем, что придет больше зрителей, полный стадион. Ожидаем хорошей поддержки со стороны наших болельщиков, а мы со своей стороны постараемся показать лучший футбол и результат", - приводит слова Качарабы официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Напомним, что в заключительном матче группы Лиги наций украинцы и шотландцы разыграют путевку в Дивизион А. Сейчас "сине-желтые" с десятью очками занимают второе место в квартете и отстают от соперника на два балла.

Матч шестого тура группового этапа Лиги наций Украина - Шотландия состоится во вторник, 27 сентября, в Кракове на стадионе им. Юзефа Пилсудского. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина - Шотландия.

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