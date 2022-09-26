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Петраков - о матче с Шотландией: Очень хотим выйти на поле и реабилитироваться

Главный тренер сборной Украины поделился ожиданиями от решающего поединка Лиги наций.
Сегодня, 12:50
Александр Петраков / Getty Images
Александр Петраков / Getty Images
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Главный тренер сборной Украины Александр Петраков дал пресс-конференцию перед матчем Лиги наций против Шотландии, ответив на главные вопросы накануне заключительного поединка группового раунда турнира.

"Я уже около года работаю главным тренером сборной Украины. Я уже адаптировался. Поначалу было очень тяжело. Специфика работы в национальной команде состоит в том, что здесь каждый матч ответственен. Ответственность здесь растет в разы. Перед людьми, перед всеми. И уровень этих матчей очень высок - один матч стоит десяти во внутреннем чемпионате. После матчей сборной я дома чувствую очень сильную усталость. Очень тяжело. Но я быстро отхожу, буквально за три-четыре дня. Матчи сборных - очень серьезный уровень. Это не давит, но ответственность очень велика.

Не хочу оскорблять сборную Армении, но каждый игрок сборной Армении индивидуально и каждый игрок сборной Шотландии индивидуально - это очень большая разница. Шотландцы играют в английской Премьер-лиге. Выбор не будет сложным. Перестановки будут, но мне это не сложно.

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Я не смотрю, кто не будет играть у Шотландии. Я смотрю за своей командой. Мы с шотландцами играли 1 июня в плей-офф за выход на ЧМ-2022 и победили со счетом 3:1. Затем мы проиграли 0:3 в Глазго. Счет 1:1. Завтра сыграем снова.

Спасибо сборной Шотландии, Федерации футбола Шотландии, главному тренеру и команде за то, что они еще в марте согласились перенести наши матчи из-за войны. Они могли отказаться.

Мы не Франция или Испания - мы не можем поставить три-четыре состава равноценных. У нас есть потери, например, Александр Зинченко. Он хороший человек и классный футболист. Нам часто не хватает футболистов. В первом матче не играл Забарный из-за дисквалификации, не было Миколенко, хотя он хотел сыграть. Нам сложно, когда не играют некоторые основные футболисты. Не хватает Бущана, Шапаренко.

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1 июня была совсем другая игра - плей-офф отбора на чемпионат мира. Лига наций - совсем другой турнир. 21 сентября мы не выходили с другим настроением, но люди приехали из разных клубов: кто-то играет, кто-то нет. Это все наложило свой отпечаток. Все приехали в разном состоянии, у нас была плохая ситуация перед матчем с Шотландией. Сейчас все выровнялись, ребята хорошо работают. Все готовы к игре. Мы очень хотим выйти на поле и реабилитироваться.

Не знаю, сколько украинцев будет на матче. Сейчас такие реалии, мы все матчи играем не дома. Очень хочется играть дома, когда это случится - не знаю. Но в Польше мы чувствуем себя как дома", - сказал Петраков на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что в заключительном матче группы Лиги наций украинцы и шотландцы разыграют путевку в Дивизион А. Сейчас "сине-желтые" с десятью очками занимают второе место в квартете и отстают от соперника на два балла.

Матч шестого тура группового этапа Лиги наций Украина - Шотландия состоится во вторник, 27 сентября, в Кракове на стадионе им. Юзефа Пилсудского. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина - Шотландия.

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Украина - Шотландия: видео онлайн-трансляция предматчевой пресс-конференции Александра Петракова

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