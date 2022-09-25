Украина - Шотландия: где смотреть матч Лиги наций

Кто показывает матч Лиги наций-2022 Украина - Шотландия и где смотреть прямой эфир поединка в Украине? Узнай на ISPORT.

Во вторник, 27 сентября, национальная сборная Украины продолжит свои выступления в нынешнем розыгрыше Лиги наций.

В рамках шестого тура группы 1 Дивизиона B украинская команды проведет номинальной домашний поединок с национальной командой Шотландии.

Поединок Лиги наций Украина - Шотландия состоится в Краковии (Польша). Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Украина - Шотландия?

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина - Шотландия, которая начнется 27 сентября в 21:45 по киевскому времени.

Кроме того, в Украине этот поединок в прямом эфире в рамках информационного марафона "Єдині новини" покажут на телеканалах ICTV, Интер, 1+1 и Суспільне, транслируемых в сетях кабельных операторов, ОТТ-платформах и сети цифрового телевидения Т2. Также матч будет доступным для просмотра на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

Другие поединки Лиги наций будут доступны для просмотра на платформе MEGOGO.

Сборные Шотландии и Украины сыграли друг против друга в рамках перенесенного первого тура. Подопечные Александра Петракова не сумели оказать достойного сопротивления, проиграв встречу со счетом - 0:3.

Результаты Украины и Шотландии в Лиге наций

Сборные Украины и Шотландии провели в группе 1 Дивизиона B Лиги наций по пять матчей. Украинская национальная команда дважды сыграла с Ирландией, одержав победу 1:0 и разойдясь миром 1:1, также дважды разгромила Армению (3:0 и 5:0) и крупно уступила Шотландии (0:3). Шотландия в свою очередь выиграла четыре игры и раз проиграла - Ирландии (0:3).

На данный момент сборная Украины занимает второе место, имея 10 очков. Шотландия идет первой с 12 баллами.

Где состоится матч Украина - Шотландия?

Матч Лиги наций между Украиной и Шотландией состоится в Краковии на стадионе им. Юзефа Пилсудского. Во время футбольных поединков арена может вместить около 32 тысяч зрителей.