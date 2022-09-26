Сидорчук покинул расположение сборной Украины
Полузащитник киевского Динамо Сергей Сидорчук не поможет сборной Украины в предстоящем матче Лиги наций против Шотландии.
Игрок национальной команды в предыдущем поединке с Арменией (5:0) получил вторую желтую карточку в турнире, из-за чего не сможет сыграть с шотландцами.
Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, Сидорчук покинул расположение украинской сборной, но приедет поддержать партнеров в день поединка на трибунах стадиона.
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Напомним, что в заключительном матче группы Лиги наций украинцы и шотландцы разыграют путевку в Дивизион А. Сейчас "сине-желтые" с десятью очками занимают второе место в квартете и отстают от соперника на два балла.
Матч шестого тура группового этапа Лиги наций Украина - Шотландия состоится во вторник, 27 сентября, в Кракове на стадионе им. Юзефа Пилсудского. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина - Шотландия.