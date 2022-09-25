Украина - Шотландия: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Команды встретятся в рамках группового раунда Лиги наций. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.

Во вторник, 27 сентября, национальная сборная Украины проведет последний матч группового раунда Лиги наций, где ее соперником станет шотландская команда.

Поединок Лиги наций Украина - Шотландия состоится в Краковии (Польша). Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Украина - Шотландия

Будет доступна в этой новости 27 сентября, начиная с 21:45 по Киеву.

Команды уже встречались несколько дней назад в рамках группового этапа Лиги наций. Тогда Украина с крупным счетом уступила - 0:3.

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В рамках Лиги наций обе команды сыграли по пять матчей. Сборная Шотландии возглавляет группу, имея 12 очков. Сборная Украины идет второй с 10 баллами.

В своих последних играх украинская команда одержала крупную победу над Арменией (5:0), а шотландцы добыли волевую победу над Ирландией (2:1).

Параллельно сборная Ирландии примет национальную команду Армении. Ирландская сборная опережает соперника на один балл. Победитель группы выйдет в Дивизион А, а команда, которая займет последнее место, понизится в классе.