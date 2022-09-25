Україні треба перемагати, Франція під загрозою вильоту: розклади Ліги націй перед останнім туром

ISPORT розповідає, що потрібно всім збірним, щоб досягти задач в Лізі націй.

Уже сьогодні, 25 вересня, стартує останній тур групового раунду Ліги націй. Вже скоро ми дізнаємось чотири збірні, які вийдуть в фінальну частину турніру, а також всіх тих, хто покине свої дивізіони, або підніметься в вищі.

Дивізіон А

Група 1

25 вересня, Данія – Франція, 21:45

25 вересня, Австрія - Хорватія, 21:45

А1

Хорватія займе перше місце у разі перемоги в своєму матчі, або якщо Данія не виграє свій.

Данія вийде в фінальну частину тільки в разі своєї перемоги і втрати очок від Хорватії.

Франція вже втратила можливість вийти в фінал, але ще може опуститись в Дивізіон В. Це станеться, якщо вони не виграють, а Австрія переможе в своєму матчі.

Якщо Австрія хоче залишитися в еліті, їй треба перемагати і щоб Франція не змогла виграти свій матч.

Група 2

27 вересня, Португалія – Іспанія, 21:45

27 вересня, Швейцарія – Чехія, 21:45

А2

Португалія стане першою, якщо не програє. Іспанія займе перше місце тільки в разі перемоги.

Швейцарія в разі поразки вилетить в Лігу В, в той же час Чехія зобов'язана перемагати, якщо хоче й в наступному розіграші спробувати свої сили в еліті.

Група 3

26 вересня, Англія – Німеччина, 21:45

26 вересня, Угорщина – Італія, 21:45

А3

Угорщина може створити справжню сенсацію і вийти в фінальну частину Дивізіону А, якщо не програє свій матч. Італія обійде угорців тільки в разі перемоги.

Німеччина залишиться в Дивізіоні А – вона не вилетить і не займе перше місце.

Англія вилетіла в Дивізіон В.

Група 4

25 вересня, Нідерланди – Бельгія, 21:45

25 вересня, Уельс – Польща, 21:45

А4

Нідерланди вийдуть в фінальну частину навіть в разі поразки, але з різницею менше ніж в три м'ячі.

Після поразки 1:4 в першому матчі проти Нідерландів, Бельгія повинна перемагати з ще більшим рахунком, щоб зайняти перше місце.

Польща вилетить в дивізіон В, якщо програє. Уельс залишиться в еліті, якщо виграє і вилетить в разі будь якого іншого результату.

Дивізіон В

Група 1

27 вересня, Україна – Шотландія, 21:45

27 вересня, Ірландія – Вірменія, 21:45

В1

Україні потрібна перемога, щоб вийти в Дивізіон А, і нічого крім перемоги. Шотландії вистачить просто не програти.

Така ж ситуація в інших команд – Ірландії треба не програти, щоб залишитися в дивізіоні В, а Вірменії для цього конче потрібна перемога.

Група 2

27 вересня, Албанія - Ісландія, 21:45

В2

Місця збірних в групі залишаться незмінними, не дивлячись на підсумок матчу Албанія - Ісландія. Збірна Ізраїлю вже вийшла в дивізіон А.

Група 3

26 вересня, Румунія – Боснія та Герцеговина, 21:45

26 вересня, Чорногорія – Фінляндія, 21:45

В3

Боснія та Герцеговина вже вийшла в Дивізіон А, а збірна Чорногорія залишилась в – В.

Збірна Фінляндії може понизитись в класі, якщо програє, а Румунія зіграє внічию, або Фінляндія не програє, а Румунія переможе.

Група 4

27 вересня, Норвегія – Сербія, 21:45

27 вересня, Швеція – Словенія, 21:45

B4

Збірна Норвегії вийде в Дивізіон А, якщо не програє. Збірна Сербії підвищиться в класі, якщо переможе.

Збірна Словенії залишиться в Дивізіон В, якщо не програє. Швеція залишиться, якщо переможе в останньому турі.

Дивізіон С

Група 1

25 вересня, Фарерські острови – Туреччина, 21:45

25 вересня, Люксембург – Литва, 21:45

С1

Туреччина вже вийшла в Дивізіон В. Люксембург та Фарерські острови вже залишились в Дивізіоні С, а ось Литва зіграє в стиках.

Група 2

27 вересня, Греція – Північна Ірландія, 21:45

27 вересня, Косово – Кіпр, 21:45

C2

Греція підвищилась в класі. Косово буде в плей-ауті, якщо програє, а Північна Ірландія не програє. В свою чергу Північній Ірландії потрібно не програти, щоб залишитись в Дивізіоні.

Кіпр буде в плей-ауті, якщо програє, а Північна Ірландії не програє з кількістю чотири та більше голів. Якщо Кіпр зіграє внічию, а Північна Ірландія переможе або також не програє, то все одно Кіпр залишиться на останньому місці.

Група 3

25 вересня, Словаччина – Білорусь, 21:45

25 вересня, Азербайджан – Казахстан, 21:45

С3

Казахстан вже точно підвищиться в класі. Азербайджан та Словаччина залишились в Дивізіоні, а Білорусь зіграє в стиках за право залишитись.

Група 4

26 вересня, Північна Македонія – Болгарія, 21:45

26 вересня, Гібралтар – Грузія, 21:45

С4

Грузія вийшла в Дивізіон В. Північна Македонія та Болгарія залишаться в Дивізіоні С, а ось Гібралтар зіграє в стиках.

Дивізіон D

Група 1

25 вересня, Андорра – Латвія, 21:45

25 вересня, Молдова – Ліхтенштейн, 21:45

D1

Латвія підвищиться в класі, якщо не програє Андоррі, а Молдова не зможе перемогти Ліхтенштейн.

Молдова вийде в Дивізіон С, якщо переможе, а Латвія програє.

Андорра та Ліхтенштейн не мають шансів на підвищення.

Група 2

26 вересня, Сан-Марино – Естонія, 21:45

D2

Естонія вже вийшла в Дивізіон С. У Сан-Марино та Мальти немає шансів.