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Мюллер догнал Кана по количеству матчей за Баварию

Больше них матчей имеет только другая легенда клуба.
Сегодня, 17:23
Томас Мюллер / Getty Images
Томас Мюллер / Getty Images

В 21-м туре Бундеслиги Бавария приехала на Боруссия-Парк сразиться против менхенгладбахской Боруссии.

Для хавбека баварцев Томаса Мюллера матч стал 429-м за клуб в рамках Бундеслиги, и по этому показателю он догнал легенду клуба Оливера Кана.

Больше матчей за Баварию сыграл только другой легендарный вратарь Зепп Майер, на счету которого 473 матча.

Кроме того Томас имеет совершенно безумную статистику, набрав более 300 очков по системе гол+пас. У немца 141 гол и 192 ассиста.

После первого тайма Бавария в меньшинстве играет вничью с Боруссией, а Мюллер был заменен на 15-й минуте из-за красной карточки Дайо Упамекано. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Томас Мюллер Бавария Мюнхен

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