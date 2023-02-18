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Зинченко: Эта игра стала потрясающим уроком

Арсенал все-таки сумел вырвать победу.
Сегодня, 18:19
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

24-й тур АПЛ подарил зрителям великолепный матч-перестрелку между Астон Виллой и Арсеналом.

Проигрывая дважды по ходу матча, "канониры" сумели победить со счетом 2:4. Александр Зинченко сумел отметиться первым голом в рамках Премьер-лиги.

А после матча украинский хавек поделился своими впечатлениями от выигранного поединка.

"После этого матча я могу сказать две вещи. Во-первых, она стала потрясающим уроком для всех нас – нужно верить до конца.

Как я уже говорил раньше, в этой команде потрясающие люди, способные добиться того, чего они хотят, если продолжат бороться и верить. Наша реакция во втором тайме должна стать для нас образцом.

Я очень рад, что помог команде, забив гол, но главное – три очка", – сказал Зинченко ВВС.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Александр Зинченко

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